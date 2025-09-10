هاجر السراج تنشر 20 صورة من حفل زفافها.. وتوجه رسالة رومانسية لزوجها

كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة هاجر السراج الاحتفال بدخولها عش الزوجية، ونشرت عددً من صور كواليس حفل زفافها.

وغازلت هاجر زوجها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "تزوجت من أفضل صديق لي وحب حياتي".

ظهرت هاجر السراج في الصور بإطلالة رائعة مليئة بالبهجة والحيوية وهي تحتفل وسط الأهل والأصدقاء الذين حرصوا على الحضور ومشاركتها فرحتها.

آخر مشاركات هاجر السراج الفنية كانت بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا..

بإطلالة جريئة.. 15 صورة لـ بوسي تخطف الأنظار والجمهور يعلق

20 صورة لـ محمد فاروق شيبا مع نجوم الفن بعد القبض عليه