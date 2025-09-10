إعلان

هاجر السراج تنشر 20 صورة من حفل زفافها.. وتوجه رسالة رومانسية لزوجها

10:08 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    هاجر السراج
    لقطات رومانسية تجمع هاجر السراج وزوجها (1)
    رومانسية بين هاجر السراج وزوجها (1)
    لقطات رومانسية تجمع هاجر السراج وزوجها (2)
    هاجر السراج بفستان الزفاف (2)
    هاجر السراج بفستان الزفاف (3)
    هاجر السراج بفستان الزفاف (4)
    هاجر السراج بفستان الزفاف (5)
    هاجر السراج بفستان الزفاف (6)
    هاجر السراج وزوجها في حفل زفافها (1)
    هاجر السراج وزوجها في حفل زفافها (2)
    رومانسية بين هاجر السراج وزوجها (2)
    هاجر السراج وزوجها في حفل زفافها (4)
    هاجر السراج ووالدتها
    هاجر السراج وزوجها في حفل زفافها (5)
    هاجر السراج وزوجها في حفل زفافها (3)
كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة هاجر السراج الاحتفال بدخولها عش الزوجية، ونشرت عددً من صور كواليس حفل زفافها.

وغازلت هاجر زوجها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "تزوجت من أفضل صديق لي وحب حياتي".

ظهرت هاجر السراج في الصور بإطلالة رائعة مليئة بالبهجة والحيوية وهي تحتفل وسط الأهل والأصدقاء الذين حرصوا على الحضور ومشاركتها فرحتها.

آخر مشاركات هاجر السراج الفنية كانت بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

