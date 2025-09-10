بإطلالة جريئة.. 15 صورة لـ بوسي تخطف الأنظار والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة بوسي أنظار المتابعين عبر السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها.

شاركت بوسي المتابعين جلسة تصوير جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان طويل.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة يا بوس بوس"، "حلوة أوي يا بسبوسة"، "بسبوسة القمر كله"، "تحفة يا نجمة".

يذكر أن، المطربة بوسي قدمت مع المطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر " بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

اقرأ أيضا..

تركي آل الشيخ يروج لفعاليات Grand Arrival برعاية موسم الرياض

"أجمل ممثلة في مصر".. ياسمين صبري تنشر جلسة تصوير والجمهور يعلق