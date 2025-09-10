إعلان

بـ" 16 إطلالة جريئة ومختلفة"..نسرين طافش تودع الصيف والجمهور يغازلها (صور)

06:57 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا مختلفة لتودع بها إجازة الصيف.

ونشرت نسرين، 16 صورة خلال رحلتها الصيفية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وقت الصيف.. لا ينسى".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ملكة التميز والجمال ، العسل، وحش الكون، أحلى نسرين، الجمال عدى الكلام".

يُذكر أن، نسرين طافش طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة بعنوان "روقان" وهي من كلمات محمد الغنيمي، وألحان مصطفى حنفي.أما على الصعيد السينمائي، فكان آخر أعمالها فيلم "الدشاش"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد سعد وزينة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

