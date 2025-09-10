تعرف على موعد حفل راغب علامة في الأردن

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان تونوفا العقبة في الأردن، والمقرر أن تنطلق فعالياته يوم 30 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 1 نوفمبر.

ويشارك في المهرجان نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، من بينهم إليسا، جوزيف عطية، عاصي الحلاني، وناصف زيتون، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير على الحفلات.

وكان راغب علامة قد كشف مؤخرًا عن انتهائه من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "حبيبتي أحلى واحدة"، من ألحان عصام كاريكا وكلمات الشاعر محمد هلال، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

