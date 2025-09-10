إعلان

تعرف على موعد حفل راغب علامة في الأردن

04:05 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    راغب علامة2
  • عرض 7 صورة
    راغب علامة.._
  • عرض 7 صورة
    راغب علامة
  • عرض 7 صورة
    حفل راغب علامة بالاردن
  • عرض 7 صورة
    راغب علامة _
  • عرض 7 صورة
    راغب علامة1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان تونوفا العقبة في الأردن، والمقرر أن تنطلق فعالياته يوم 30 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 1 نوفمبر.

ويشارك في المهرجان نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، من بينهم إليسا، جوزيف عطية، عاصي الحلاني، وناصف زيتون، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير على الحفلات.

وكان راغب علامة قد كشف مؤخرًا عن انتهائه من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "حبيبتي أحلى واحدة"، من ألحان عصام كاريكا وكلمات الشاعر محمد هلال، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

مدين يحتفل بتخطي أغنية "حفلة تخرج من حياتي" حاجز الـ5 ملايين مشاهدة

وفاة والدة الفنان محمد شلش

مُصمم المعارك محمود طاحون مع أحمد الفيشاوي من كواليس "سفاح التجمع"

زينة تنعى الفنان عمرو ستين: " أجدع وأرجل وأنضف أخ وصديق شفته"

بسبب عدم مشاركة مصطفى محمد في مباراة بوركينا فاسو.. راندا البحيري توجه سؤالا لحسام حسن

نسرين طافش بفستان جريء وهنا الزاهد أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

راغب علامة وعد حفل الأردن الفنان اللبناني افتتاح الدورة الأولى مهرجان تونوفا العقبة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
بالصور| ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح