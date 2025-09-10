إعلان

بعد القبض عليه.. معلومات عن الفنان محمد فاروق شيبا

02:36 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتبت- سهيلة أسامة:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنان محمد فاروق شيبا، بعدما تم تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أنه توجه إلى السجل المدني لتجديد بطاقته الشخصية، إلا أنه فوجئ بوجود غرامة مالية لكونه "متوفى" منذ 3 أشهر.

ويستعرض "مصراوي" أبرز 10 معلومات عن الفنان محمد فاروق شيبا:

- من مواليد محافظة الجيزة.

- حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة حلوان.

- عمل في بداية حياته المهنية أخصائي نشاط رياضي بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة.

- بدأ مسيرته الفنية عام 2009.

- شارك في أعمال فنية متنوعة بين السينما والمسرح والتليفزيون.

- من أبرز أعماله السينمائية فيلم "إبراهيم الأبيض"، "البعبع"، "جمهورية إمبابة"، "الفيل الأزرق"، "شد أجزاء".

- قدم أدوارًا مميزة في الدراما التلفزيونية منها مسلسل "ابن حلال"، "سجن النسا"، "البرنس"

- كان آخر أعماله مسلسل "الغاوي" الذي عرض في رمضان الماضي

- تصدر اسمه التريند بعد واقعة القبض عليه وتداول مقطع الفيديو الذي أثار الجدل.

نجل فضل شاكر يوجه رسالة غاضبة إلى راغب علامة.. ماذا قال؟

