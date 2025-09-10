إعلان

"اللهم انتقم من كل من أراد ببلادنا العربية سوء".. حلا شيحة تدعم قطر

02:10 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة حلا شيحة عن دعمها لدولة قطر، بعد تعدي جيش الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الدول العربية، وآخرها استهداف قطر.

ونشرت حلا عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورة للعلم القطري، وعلّقت قائلة: "اللهم احفظ قطر وأهلها، وانتقم يا رب من كل من أراد ببلادنا العربية سوء، اللهم عليك بالكيان الصهيوني المتطرف الذي يُشيطن المسلمين ويصفهم بالإرهاب والتطرف، وهو الشيطان الأكبر في هذا الكون، وهو السرطان المتفشي في صلب بلادنا العربية، وهو الخطر الحقيقي والإرهاب الحقيقي الذي يجب أن يُطرد من بلادنا وأراضينا المقدسة في كل مكان، وكلما تركناه كلما زاد توحشه وشره.. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم آمين".

يُذكر أن آخر أعمال حلا شيحة كان مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وشاركها البطولة نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، وهي قصة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وقام بكتابة المعالجة الدرامية السيناريست محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

