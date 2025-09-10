نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهرت نادين مرتدية فستانًا أسود أنيقًا وجريئًا مكشوف الساق، خطفت به الأنظار، كما نشرت صورة تجمعها بالمخرج اللبناني جو بو عيد، وعلّقت: "عيد ميلاد سعيد يا جو".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات: "القمر"، "يؤبرني طلتك وجمالك وشعراتك"، "جميلة".

يُذكر أن، آخر أعمال نادين نجيم كان مسلسل "2024" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

