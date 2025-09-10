إعلان

نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير (صور)

11:25 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نادين نسيب نجيم (3)
  • عرض 5 صورة
    نادين نسيب نجيم (2)
  • عرض 5 صورة
    نادين نسيب نجيم (4)
  • عرض 5 صورة
    نادين نسيب نجيم والمخرج جو بو عيد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهرت نادين مرتدية فستانًا أسود أنيقًا وجريئًا مكشوف الساق، خطفت به الأنظار، كما نشرت صورة تجمعها بالمخرج اللبناني جو بو عيد، وعلّقت: "عيد ميلاد سعيد يا جو".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات: "القمر"، "يؤبرني طلتك وجمالك وشعراتك"، "جميلة".

يُذكر أن، آخر أعمال نادين نجيم كان مسلسل "2024" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضًا:

مُصمم المعارك محمود طاحون مع أحمد الفيشاوي من كواليس "سفاح التجمع"

زينة تنعى الفنان عمرو ستين: " أجدع وأرجل وأنضف أخ وصديق شفته"

بسبب عدم مشاركة مصطفى محمد في مباراة بوركينا فاسو.. راندا البحيري توجه سؤالا لحسام حسن

نسرين طافش بفستان جريء وهنا الزاهد أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

نادين نسيب نجيم إطلالة نادين نسيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح