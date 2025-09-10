كتبت- منال الجيوشي

ينفرد مهرجان الغردقة لسينما الشباب بالعرض الدولي الأول للفيلم المصري الإماراتي الروسي المشترك موسكو كايرو للمخرج خالد مهران، والمأخوذ عن رواية "ابتسم أنت في مصر" للكاتبة الروسية إيلينا سيريبرياكوفا

وشارك في كتابة السيناريو والحوار عماد السباعي، وشارك في بطولته من روسيا ماريا ريفال وانستاسيا اكاتوفا ومارينا فولوكوفا وبالينا جريتس ومن مصر محمد نور وياسر الطوبجي وأيمن منصور وحاتم رجاء وضيفا الشرف أحمد عزمي وأحمد جمال سعيد ومن الأردن منذر رياحنة والغناء لنادر أبو الليف والتصوير فلاديمير أرتيميف والإشراف علي الإنتاج أنعام التونسي ومحمد والتلاوي

الفيلم يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة وتدور أحداثه عام 1993 حيث تفشي البريسترويكا ونظام بطاقات الطعام وتفشي الجريمة في روسيا وسقوط الإتحاد السوفييتي حول 4 راقصات روسيات يقررن الهجرة الي مصر بحثا عن الأمن والإستقرار وعمل وينجحن في ذلك وتسير الأحداث بين موسكو والقاهرة، بين الغربة والانتماء، وبين الخوف من الماضي وأمل المستقبل، كل واحدة منهن تخوض رحلة داخلية، تكتشف خلالها نفسها من جديد على أرض غريبة

مخرج الفيلم خالد مهران أكد أنه عندما قرأ سيناريو فيلم “موسكو كايرو”، شعر أنه عمل مختلف وليس مجرد قصة حب أو صراع تقليدي، لكنه جسر ثقافي وإنساني يتم بناؤه بين بلدين عظيمين.

وقال: الفكرة جريئة ومأخوذة عن رواية حقيقية كتبتها مؤلفة روسية عاشت جزء من حياتها في مصر، وهذا كان حافزا لأبدأ العمل على تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي له طابع إنساني عالمي.

مشيرا إلى أن صعوبة تصوير الفيلم كانت بسبب العمل على تنفيذه في بلدين مختلفين وتابع: الفيلم كان صعب في تنفيذه بسبب أننا صورنا مشاهده بين بلدين لديهما قوانين وثقافات إنتاج مختلفة، وفي أسلوب العمل، والمواعيد، وطريقة التفكير، وأيضا التصوير في روسيا كان في الشتاء، فكان بمثابة تحدي مرعب، لأن درجات الحرارة في هذا التوقيت تصل لأرقام صعبة جدا من البرد القارس، غير إننا كنا بنصور في أماكن حقيقية، وهو مازاد من صعوبة التحكم في المشاهد.

موضحا أن الإختلاف بين نجوم الفيلم أصابه شخصيا بالإرتباك في البداية ومع الوقت حدث التوازن وكل طرف تعلم من الآخر

وواصل: علّمناهم الضحك وسط التعب، وتعلمنا منهم التركيز في التفاصيل الصغيرة

يذكر أن الفيلم يقدّم مصر بشكل ساحر وجذاب لافتا إلى أنه أبرز خلال المشاهد معالم كتير في القاهرة والغردقة، بصورة غير نمطية

معربا عن سعادته بمشاركة الفيلم وعرضه في مهرجان الغردقة لسينما الشباب