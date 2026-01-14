إعلان

يتحدث عن علاقته بالنجم محمد فوزي.. كريم الحو ضيف برنامج سعد الصغير

كتب : منال الجيوشي

04:55 م 14/01/2026

يحل المطرب كريم الحو، نجم برنامج The voice، ضيفًا على برنامج "سعد مولعها نار"، الذي يقدمه الفنان سعد الصغير.

البرنامج يعرض عبر قناة الشمس، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويتحدث خلال الحلقة عن مشواره الفني، إضافة إلى الجدل المثار حول قرابته بالموسيقار الراحل محمد فوزي.

ويقدم كريم الحو خلال الحلقة باقة متنوعة من الأغاني، كما يقوم

بالغناء بصحبة سعد الصغير.

وكان كريم الحو قد أثار جدلًا بعد ظهوره في برنامج "ذا فويس"، حينما كشف عن قرابته بالمطرب الكبير محمد فوزي، مؤكدا أنه ابن عم جده

.

كريم الحو برنامج سعد مولعها نار برنامج the voice سعد الصغير

