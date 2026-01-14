إعلان

نقيب المهن الموسيقية: لم أتجاهل حالة شيرين عبدالوهاب

كتب : مصطفى حمزة

03:28 م 14/01/2026 تعديل في 03:51 م
    شيرين عبدالوهاب في حفل غنائي
    شيرين عبدالوهاب وازمتها الاخيرة
    الفنانة شيرين عبدالوهاب
    شيرين وشقيقها محمد
    شيرين ومحاميها
    شيرين في حملة اعلانية
    شيرين عبدالوهاب في حفل بالسعودية
    شيرين بفستان انيق
    شيرين عبدالوهاب

وجه الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، رسالة دعم إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، عقب الأزمة الأخيرة التي مرت بها، مؤكداً أن الشفاء الصحي والنفسي هو الهدف الأهم في المرحلة الحالية.

وقال مصطفى كامل، في بيان له، إنه يبعث إلى شيرين خالص الدعاء بالشفاء التام، موضحًا للإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالفنانة شيرين أن صمته خلال الفترة الماضية لم يكن عن تجاهل أو عدم اهتمام، وإنما التزامًا بعهد قطعه مع أطراف معنية بعلاجها وتحملت المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن هذا العهد شمل ضرورة إنهاء ما وصفه بـ حالة الثرثرة الكلامية الفارغة، والتركيز على التحرك الفعلي من أجل علاج شيرين، مشددًا على أن الهدف الحقيقي هو تعافي شيرين الإنسانة أولًا وأخيرًا.

ودعا مصطفى كامل زملاء المهنة والإعلاميين وكل المهتمين إلى الدعاء لشيرين بالشفاء، مؤكدًا أن من يحبها، سواء كإنسانة أو كفنانة، عليه أن يتمنى لها العافية الكاملة وأن تتحلى بالقوة والإصرار لتجاوز ما مرت به .

شيرين عبدالوهاب نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل

