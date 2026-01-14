هنأ الفنان حسين فهمي الأطفال بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول لهذا العام.

ونشر "فهمي" صورة تجمعه بمجموعة من الأطفال عبر حسابه الخاص على "إنستجرام"، وعلق: "كل عام وأنتم بخير، نهاية الفصل الدراسي الأول مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح".

يُذكر أن حسين فهمي أشاد مؤخرًا بفيلم "الملحد"، وخلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، عبر عن سعادته بالشخصية.

وقال: "الورق أسعدني، والشخصية كانت مميزة، والفنانون قدموا أدوارًا رائعة، صابرين قدّمت دورًا عظيمًا، ومحمود حميدة وأحمد حاتم ممثلان متميزان، وقد عملت معهما في عدة أعمال".

