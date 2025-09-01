"بإطلالة جريئة".. عائشة بن أحمد تنشر صورًا داخل حمام السباحة

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أنظار الجمهور على السوشيال ميديا.

تواصل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد الاستمتاع بإجازة الصيف.

وشاركت عائشة متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ظهرت فيها داخل حمام السباحة.

ونشرت عائشة مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها الجمهور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يخربيت حلاوتك"، "أنا شايف قمر"، "بصراحة جميلة جدا"، "الوجه الحسن".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد كان مسلسل بدون سابق إنذار وشاركها البطولة النجم آسر ياسين، وتم عرضه خلال الموسم الرمضاني الأخير 2024.

