أحدث جلسة تصوير لـ آيتن عامر تخطف بها الأنظار على السوشيال ميديا (صور)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة آيتن عامر أنظار المتابعين على حسابها بموقع "انستجرام"، بعد ظهورها بإطلالة جديدة.

ونشرت آيتن جلسة تصوير لها ظهرت بإطلالة جديدة مرتدية ملابس "كاجوال"، وكتبت: "في بعض الأحيان، لا يحدث شيء هو أفضل شيء أن لا يحدث".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تؤبريني يا روحي"، "الله على جمالك"، "تجنني وتخبلي"، "جمال مصري نادر"، "قمراية".

وشاركت آيتن مؤخرا في ماراثون رمضان 2025 في مسلسل "الحلانجي" والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، طارق صبري.

