بـ"الحجاب" | مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. والجمهور: "الاستايل غريب"

ونشرت مي صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية "حجاب" وملابس "كاجوال".

لاقت الصور استحسان الجمهور، الذي تفاعل، وعلق كالتالي: "الاستايل غريب"، "يا جمالك"، "اية الحلاوة دي"، "قمر وعسل كدا كدا"، "ايه الجمال ده كله".

جدير بالذكر أن مي عمر شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "إش إش" إخراج محمد سامي، بطولة هالة صدقي، ماجد المصري، انتصار، محمد الشرنوبي، شيماء سيف، إدوارد، ندا سامي، دينا، طارق النهري، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

