إعلان

حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل بإطلالة غريبة في مهرجان فينيسيا

12:06 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    بسمة بوسيل (1)
  • عرض 8 صورة
    بسمة بوسيل (4)
  • عرض 8 صورة
    بسمة بوسيل (5)
  • عرض 8 صورة
    بسمة بوسيل (6)
  • عرض 8 صورة
    بسمة بوسيل (7)
  • عرض 8 صورة
    بسمة بوسيل (3)
  • عرض 8 صورة
    بسمة بوسيل (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور لها خلال حضورها فعاليات الدورة الـ ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

وظهرت بسمة بوسيل بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستان مكشوف جريء وحجاب، وحرصت على غلق خاصية التعليقات

من ناحية أخرى طرحت بسمة بوسيل مؤخرا، ألبوم غنائي بعنوان "حلم" ضم ٦ أغاني، أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، "وصلتني شي أخبار"

بسمة بوسيل إطلالة غريبة مهرجان فينيسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص