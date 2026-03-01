تدهورت حالة أحمد المدني، 40 عامًا من قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بعد نزوله لبيارة صرف صحي أثناء محاولته مساعدة أحد العمال، ووضع بغرفة العناية المركزة، وموصول الآن بأجهزة الإنعاش بمستشفى بركة السبع المركزي.

شقيقه يستغيث لإنقاذه

روى شقيقه محمد المدني تفاصيل الحادث قائلاً: "أحمد نزل ينقذ عامل في بيارة الصرف الصحي المليانة غازات، وأثناء محاولته إخراج المتضررين شرب من مياه المجاري وسقط مغشيًا عليه بعد أن نفد الأكسجين منه.. والحالة دلوقتي حرجة جدًا".

وأضاف محمد أن شقيقه متزوج وله أربعة أبناء: فتاة بالصف الأول الثانوي، وصبي بالإعدادي، وتوأم بالصف الثالث الابتدائي، ويعتمدون على دخله الوحيد من التوك توك، مؤكدًا أن شقيقه لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة "عمره ما خد برشامة".

شقيق منقذ عامل طوخ طنبشا: ليا أخ تانى في الحادث ربنا نجاه بأعجوبة

أشار الشاب في تصريحات خاصة لموقع مصراوي أن شقيقه "رمضان" أصيب أيضًا في الحادث، أثناء إنقاذه شقيقه أحمد، وفور نزوله لعمق البيارة - 16 مترًا- ربط عقدة وفي الثانية سقط مغشيًا عليه في مياه الصرف وابتلعها أيضًا، لكنه تعافى لاحقًا بعد خضوعه للإسعافات العاجلة.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي بقرية طوخ طنبشا عند بيارة صرف صحي مملوءة بالغازات والمياه الملوثة، أثناء محاولة أحمد المدني إخراج عامل محتجز داخلها.

تدخلت قوات الحماية المدنية لسحب الضحايا، لكن أحمد أصيب مباشرة بتدهور صحي شديد أدى إلى احتياجه لرعاية عاجلة بالمستشفى، فيما تعافى شقيقه الآخر من الحادث بعد تدخل فوري.

الوضع الصحي والإجراءات

ويخضع أحمد المدني للرعاية المكثفة داخل المستشفى، إلى أن أسرته تطالب بمتابعة دقيقة لإنقاذ حياته، فيما مناشدة الجهات المعنية لتوفير الإمكانات اللازمة لدعم علاجه وحمايته.