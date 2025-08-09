إعلان

15 صورة من عزاء الفنان سيد صادق

11:40 م السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    أحمد سلامة يقدم واجب العزاء في سيد صادق
  • عرض 16 صورة
    اشرف زكي يصل عزاء سيد صادق
  • عرض 16 صورة
    اشرف زكي يقدم واجب العزاء لاسرة سيد صادق
  • عرض 16 صورة
    اشرف زكي في عزاء الفنان الراحل سيد صادق
  • عرض 16 صورة
    الفنان يقدوم واجب العزاء في رحيل الفنان سيد صادق
  • عرض 16 صورة
    توافد المعزين على عزاء سيد صادق
  • عرض 16 صورة
    توافد المعزين على عزاء سيد صادق
  • عرض 16 صورة
    توافد المعزين على عزاء سيد صادق
  • عرض 16 صورة
    توافد نجوم الفن على عزاء سيد صادق
  • عرض 16 صورة
    توافد نجوم الفن على عزاء سيد صادق
  • عرض 16 صورة
    عبدالعزيز مخيون يصل عزاء سيد صادق
  • عرض 16 صورة
    عزاء الفنان الراحل السيد صادق
  • عرض 16 صورة
    عزاء الفنان الراحل سيد صادق
  • عرض 16 صورة
    الفنان ادوارد يصل عزاء سيد صادق
  • عرض 16 صورة
    أحمد سلامة يقدم واجب العزاء في سيد صادق
كتب - معتز عباس

تصوير / هاني رجب:

أقيم مساء اليوم السبت، عزاء الفنان الراحل سيد صادق، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص في استقبال الوافدين على العزاء عددًا من عائلة الفنان الراحل منهم نجله المؤلف لؤي صادق وشقيقه.

كما ظهر أحمد عيد رفقة شقيق ونجل الفنان الراحل وهو يستقبل الوافدين على العزاء.

وقدم واجب العزاء والمواساة، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان رامز جلال، والفنان أحمد عيد، والفنان عبدالعزيز مخيون، الفنان إدوارد الفنان احمد سلامة، المنتج صفوت غطاس والمنتج محمد فوزي

رحل الفنان سيد صادق عن عالمنا صباح الجمعة الموافق 8 أغسطس عن عمر ناهز 80 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ليس بسبب المناعة.. محمود سعد يكشف سبب نقل أنغام غرفة عزل بعد الجراحة

"انفجار في الزايدة وعمليتين".. بسمة بوسيل تكشف الحالة الصحية التي مر بها نجلها

