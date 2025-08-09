15 صورة من عزاء الفنان سيد صادق

كتب - معتز عباس

تصوير / هاني رجب:

أقيم مساء اليوم السبت، عزاء الفنان الراحل سيد صادق، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص في استقبال الوافدين على العزاء عددًا من عائلة الفنان الراحل منهم نجله المؤلف لؤي صادق وشقيقه.

كما ظهر أحمد عيد رفقة شقيق ونجل الفنان الراحل وهو يستقبل الوافدين على العزاء.

وقدم واجب العزاء والمواساة، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان رامز جلال، والفنان أحمد عيد، والفنان عبدالعزيز مخيون، الفنان إدوارد الفنان احمد سلامة، المنتج صفوت غطاس والمنتج محمد فوزي

رحل الفنان سيد صادق عن عالمنا صباح الجمعة الموافق 8 أغسطس عن عمر ناهز 80 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

