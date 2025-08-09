كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة آيتن عامر عن أحدث ظهور لها، أثناء قضاء عطلة إجازة فصل الصيف.

نشرت آيتن صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية "مايوه بوركيني"، وتستمتع بوقتها داخل "الأكوا بارك" في أحد الفنادق السياحية.

وكتبت آيتن عامر، تعليقًا على الصور: "الدنيا بتحلو لما نقرر نشوفها حلوة".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الله عليكي يا روحي"، "زي القمر"، "قلبي يا ناس"، "حلوة عشان انتي فيها"، "انتي أحلى ما فيها"، "قلبي القمر تجنني".

يذكر أن الفنانة آيتن عامر أعلنت مؤخرًا الصلح بينها وبين طليقها مدير التصوير محمد عز العرب، عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وكتبت: "وجود الأب والأم في حياة أولادهم مهم، حتى لو الطريق اختلف المهم إن الولاد يفضلوا مرتاحين ومبسوطين عشان راحة ولادنا وسعادتهم أهم من أي حاجة .. ويارب نفضل سوا" .

واختتمت: " أدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أي أخبار، احتراماً وأخلاقيات المهنية ولحقوق الأفراد.

وشاركت آيتن مؤخرا في ماراثون رمضان 2025 في مسلسل "الحلانجي" والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، طارق صبري.

اقرأ أيضا..

حقيقة تدهور حالة أنغام و72 ساعة تحت الملاحظة.. مصدر مقرب يكشف التفاصيل

"شبه عصام كاريكا".. أحمد سعد يثير الجدل بإطلالة غريبة في حفل الساحل