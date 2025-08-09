تتعافى بشكل جيد.. محمود سعد يكشف حقيقة نقل أنغام غرفة عزل بسبب المناعة

كتب - معتز عباس:

خرج الإعلامي محمود سعد لحسم جدل ما تردد مؤخرًا حول تدهور الحالة الصحية للمطربة أنغام، ونقلها إلى غرفة عزل بعد إجرائها عملية جراحية لاستئصال جزء صغير من البنكرياس، الخميس الماضي 7 أغسطس.

وكتب محمود سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "طلبتم مني أطمنكم على صحة أنغام.. هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جدا في المستشفى".

وأضاف: "في مواقع نشرت إنها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح إطلاقا.. هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها وزي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جدا، دعواتكم إن ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى.. وإن شاء الله أطمنكم عليها أول بأول".

نفى مصدر مقرب من النجمة الكبيرة أنغام، في تصريحات خاصة لـ مصراوي" ما تردد بشأن تدهور حالتها الصحية، ونقلها إلى غرفة عزل بعد خضوعها لتدخل جراحي دقيق لاستئصال جزء صغير من البنكرياس، يوم الخميس 7 أغسطس.

وأكد المصدر أن حالة أنغام الصحية مستقرة، وبعد إجراء العملية قرر الأطباء وضعها تحت الملاحظة لمدة 72 ساعة، للاطمئنان عليها.

كانت أنغام أحيت حفل افتتاح مهرجان العلمين الجديدة في 18 يوليو الماضي، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدمت باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة.

