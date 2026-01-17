شاروخان يكشف:" أكتر شيء بحبه في السعودية هو أبو ناصر"

كتب- مروان الطيب:

كشف النجم العالمي شاروخان عن أكثر شيء يحبه بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال وجوده بحفل توزيع جوائز "جوي أووردز" لأول مرة، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وبسؤاله عن أكثر ما يحبه بالمملكة العربية السعودية قال: "بحب أبو ناصر وثقافة المكان وأهله"، كما أعرب عن سعادته بوجوده بشكل مستمر في المملكة العربية السعودية وكونها ليست المرة الأولى التي يحضر بها حفل توزيع جوائز جوي أووردز.

ويواصل عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية من مختلف أنحاء العالم، التوافد على أهم حدث فني يقام بالمملكة العربية السعودية، وسط منافسة شرسة على الأفضل.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم في كافة المجالات على ما قدموه طوال العام الماضي، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن.

