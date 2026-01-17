إعلان

دريد لحام وصبا مبارك وبشرى.. 8 صور لنجوم الفن في حفل joy awards 2026

كتب : مصراوي

06:39 م 17/01/2026 تعديل في 07:34 م
    نجوم الفن في حفل joy awards 2026
    نجوم الفن في حفل joy awards 2026
    نجوم الفن في حفل joy awards 2026
    نجوم الفن في حفل joy awards 2026
    نجوم الفن في حفل joy awards 2026
    نجوم الفن في حفل joy awards 2026
    نجوم الفن في حفل joy awards 2026
    نجوم الفن في حفل joy awards 2026

الرياض- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

وصل عدد كبير من نجوم الفن حفل توزيع جوائز صناع الترفيه - joy awards المُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ومن بين أبرز الحضور: دريد لحام، سوزان نجم الدين، بشرى، صبا مبارك، نادية الجندي، ماجد المصري، ورد الخال، باسم يوسف، مها نصار، إيمان العاصي، صفية العمري، هاني رمزي، عمرو مصطفى.

الحفل يكرم كوكبة من النجوم والمؤثرين والمشاهير في الفن والرياضة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والذين حققوا نجاحات كبيرة العام الماضي 2025.

