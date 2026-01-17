تشبه الملكة.. مي عمر تستعد لحفل توزيع جوائز "جوي أووردز" 2026

كتب- مروان الطيب:

تستعد الفنانة مي عمر لحضور حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

نشرت مي عمر صور من إطلالتها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أنيق وجذاب، بفخامة الملكات وكتبت: "مستعدة لحفل جوي أووردز".

ويواصل عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية من مختلف أنحاء العالم، التوافد على أهم حدث فني يقام بالمملكة العربية السعودية، وسط منافسة شرسة على الأفضل.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم في كافة المجالات على ما قدموه طوال العام الماضي، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن.



