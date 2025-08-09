إعلان

بعد بيانها عن نادي الزمالك.. 20 صورة لـ هدى الإتربي تبرز جمالها

09:03 م السبت 09 أغسطس 2025
كتب- مروان الطيب:

نفت الفنانة هدى الإتربي تلقيها دعوة رسمية من مجلس إدارة نادي الزمالك لحضور مباريات الفريق المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

وكشفت هدى الإتربي في بيان لها أنها لا تعلم شيئًا بشأن هتاف جماهير الزمالك باسمها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا.

وأكدت اعتزازها بانتمائها وتشجيعها لنادي الزمالك العريق وتحترم جماهيره..

وأضافت أنها تحترم جميع الجماهير المصرية على اختلاف انتماءاتهم الكروية، مشيرة إلى أنها تفضل متابعة مباريات الزمالك في منزلها مع أسرتها، رغم أن والدتها من مشجعات النادي الأهلي بشدة.

كشفت الفنانة هدى الإتربي انتمائها لجمهور نادي الزمالك، وطالبت لاعب نادي الزمالك السابق أحمد سيد زيزو بعدم انتقاله لصفوف النادي الأهلي".

تنتظر هدى الإتربي عرض فيلم "بيج رامي" بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبدالرحمن (توتا)، محمد أنور، نسرين أمين، وإخراج محمود كريم.

