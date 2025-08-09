الصور الأولى من عزاء الفنان الراحل سيد صادق

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

يقام مساء اليوم السبت، عزاء الفنان الراحل سيد صادق في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان في استقبال الوافدين على العزاء عددًا من عائلة الفنان الراحل منهم نجله وشقيقه.

رحل الفنان سيد صادق عن عالمنا صباح الجمعة الموافق 8 أغسطس عن عمر ناهز 80 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

