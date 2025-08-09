إعلان

حقيقة تدهور حالة أنغام و72 ساعة تحت الملاحظة.. مصدر مقرب يكشف التفاصيل

08:20 م السبت 09 أغسطس 2025
كتبت- منى الموجي:

نفى مصدر مقرب من النجمة الكبيرة أنغام، ما تردد بشأن تدهور حالتها الصحية، ونقلها إلى غرفة عزل بعد خضوعها لتدخل جراحي دقيق لاستئصال جزء صغير من البنكرياس، يوم الخميس 7 أغسطس.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن حالة أنغام الصحية مستقرة، وبعد إجراء العملية قرر الأطباء وضعها تحت الملاحظة لمدة 72 ساعة، للاطمئنان عليها.

كما أكد والدها الموسيقار محمد علي سليمان في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن حالة أنغام الصحية جيدة، ومن المقرر أن يحدد لها الأطباء موعد عودتها إلى مصر خلال يومين.

ويتابع الجمهور باهتمام بالغ تطورات الحالة الصحية للنجمة الكبيرة أنغام، التي أجرت مؤخرًا عملية جراحية لاستئصال جزء صغير من البنكرياس، بعد اكتشاف وجود كيس كبير عليه وإزالة جزء منه.

كانت أنغام أحيت حفل افتتاح مهرجان العلمين الجديدة في 18 يوليو الماضي، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدمت باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة.

