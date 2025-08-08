عروس البحر بإطلالة جريئة.. 8 صور لـ جومانا مراد على البحر (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة جومانا مراد، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو يضم لقطات أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، وتواجدها على البحر، لالتقاط صورا جديدة ضمن أحدث جلسة تصوير تخضع لها في صيف 2025.

ظهرت جومانا بإطلالة تشبه عروس البحر، مرتدية فستانا جريئا، ولاقت إعجاب الجمهور، ومن بين تعليقاتهم: "قمر، اللؤلؤ والمرجان، هتفضلي طول عمرك حلوة، روح الروح، أحلى وأرق وأشطر فنانة، جمال من نوع خاص".

جدير بالذكر أن جومانا شاركت كضيفة شرف في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة الذي عُرض في رمضان 2025، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، ومجموعة كبيرة من الفنانين.