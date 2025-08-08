إعلان

تزاحم الجمهور على محمد رمضان بميدان تايمز في نيويورك (صور)

05:52 م الجمعة 08 أغسطس 2025
    الجمهور مع محمد رمضان
    المعجبات مع محمد رمضان في نيويورك
    محمد رمضان في ميدان تايمز سكوير
    محمد رمضان في نيويورك
    محمد رمضان مع الجمهور في نيويورك
    محمد رمضان مع المعجبين في نيويورك
    الجمهور يلتقط الصور التذكارية مع محمد رمضان
    محمد رمضان
    محمد رمضان والمعجبات في نيويورك
كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان محمد رمضان على الترحيب بجمهوره ومحبيه أثناء تواجده في مدينة نيويورك الأمريكية، أثناء تسجيل أحدث أغانيه هناك.

ونشر محمد رمضان مقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه انستجرام، إذ ظهر وهو في ميدان تايمز وسط تزاحم معجبيه الذين حرصوا على استقباله والتقاط العديد من الصور التذكارية معه.

كانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الدراما، وهم: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

