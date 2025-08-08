إعلان

رحيل الفنان سيد صادق عن 80 عامًا

09:20 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

سيد صادق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أعلن السيناريست لؤي السيد، نجل الفنان سيد صادق، وفاة والده اليوم، مشيرًا إلى أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الجمعة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يكون الدفن في مقابر طريق الفيوم. وطلب من جمهوره الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

كان صادق، الذي رحل عن 80 عامًا، قد نال تكريمًا خاصًا في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين قبل نحو عامين، حيث ظهر متأثرًا خلال كلمته وهو يروي تلقيه اتصالًا من نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي لإبلاغه بقرار تكريمه، مؤكّدًا حينها أنه بكى من الفرح وأعرب عن أمله في العودة إلى التمثيل بعد غياب.

ورغم اكتفائه بالدبلوم الثانوي، نجح الفنان الراحل في شق طريقه بعالم الفن عبر أدوار ثانوية، مستفيدًا من ملامحه الحادة وبنيته الجسدية التي أهلته لتجسيد شخصيات الشر ورجال الأعمال الخارجين عن القانون.

وامتدت مسيرته بين السينما والدراما، مقدّمًا أدوارًا بارزة في أفلام كدة رضا، والإمبراطور، وحسن ومرقص، وفوزية البرجوازية، فضلًا عن مشاركته في مسلسلات يتربى في عزو، وفرقة ناجي عطا الله، والنساء قادمون.

سيد صادق وفاة فنان السينما المصرية الدراما المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم لمجدي الجلاد: العلمانية والديمقراطية "هيضيّعوا مصر".. والقرآن شرح كل حاجة
تستغرق نحو 5 أشهر.. تفاصيل خطة نتنياهو الكاملة للسيطرة على غزة