رحيل الفنان سيد صادق عن 80 عامًا

أعلن السيناريست لؤي السيد، نجل الفنان سيد صادق، وفاة والده اليوم، مشيرًا إلى أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الجمعة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يكون الدفن في مقابر طريق الفيوم. وطلب من جمهوره الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

كان صادق، الذي رحل عن 80 عامًا، قد نال تكريمًا خاصًا في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين قبل نحو عامين، حيث ظهر متأثرًا خلال كلمته وهو يروي تلقيه اتصالًا من نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي لإبلاغه بقرار تكريمه، مؤكّدًا حينها أنه بكى من الفرح وأعرب عن أمله في العودة إلى التمثيل بعد غياب.

ورغم اكتفائه بالدبلوم الثانوي، نجح الفنان الراحل في شق طريقه بعالم الفن عبر أدوار ثانوية، مستفيدًا من ملامحه الحادة وبنيته الجسدية التي أهلته لتجسيد شخصيات الشر ورجال الأعمال الخارجين عن القانون.

وامتدت مسيرته بين السينما والدراما، مقدّمًا أدوارًا بارزة في أفلام كدة رضا، والإمبراطور، وحسن ومرقص، وفوزية البرجوازية، فضلًا عن مشاركته في مسلسلات يتربى في عزو، وفرقة ناجي عطا الله، والنساء قادمون.