شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، حيث لفتت الأنظار بإطلالة أنيقة مميزة وساحرة

ونشرت داليا مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية مميزة وجريئة، نالت إعجاب المتابعين بشكل كبير.

تفاصيل إطلالة داليا مصطفى

وظهرت داليا بإطلالة كلاسيكية مميزة، مرتدية توب أسود برقبة عالية مع جيبة جلد قصيرة فوق الركبة، ما أبرز رشاقتها وأناقتها.

كما حرصت على التقاط عدد من الصور المميزة لإبراز تفاصيل أناقتها، ليتفاعل معها الجمهور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا دودي"، "جميلة اوي"، "زي العسل"، "حلاوتك في الأسود".

أعمال داليا مصطفى الفنية

شاركت داليا مصطفى شاركت في دراما رمضان 2026 بمسلسلي روج إسود، ومسلسل درش.

أحداث مسلسل روج أسود

يتناول مسلسل روج أسود مجموعة من القصص الدرامية المستوحاة من الواقع، مسلطًا الضوء على معاناة نساء يواجهن تحديات حقيقية في حياتهن الزوجية والعائلية، وتتقاطع أحداث العمل داخل أروقة محكمة الأسرة المصرية، حيث تُطرح قضايا متنوعة لا تقتصر على الخيانة والانفصال، بل تمتد لتكشف عن أبعاد اجتماعية أكثر تعقيدًا وعمقًا.

شارك في روج إسود رانيا يوسف، مي سليم، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، مي صالح، فرح الزاهد، أحمد فهمي، وعابد عناني، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين، من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

أحداث مسلسل درش

تدور أحداث مسلسل "درش"، حول شخصية يجسدها مصطفى شعبان، وهو عامل عطارة بسيط يعود إلى حارته الشعبية بعد سنوات من الغياب، قبل أن يتعرض لحادث غامض يفقده الذاكرة، لتتحول عودته إلى لغز محير.

شارك في بطولة المسلسل كل من، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، غادة طلعت، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين.

