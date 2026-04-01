فاجأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي بصورة مميزة لها مصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تفاصيل صورة ياسمين عبدالعزيز

وبدت ياسمين بملامح بريئة حيث نشرت صورة لها على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وهي في عمر الشباب وهي طفلة صغيرة، أعادت للأذهان شكلها في سنواتها الأولى.

لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجابها بالفكرة، مؤكدين أن ملامحها الطفولية لا تزال واضحة حتى الآن.

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، والذي انعكس إيجابيًا على مسلسلها "وننسى اللي كان"، الذي عرض في دراما رمضان 2026، بمشاركة الفنان كريم فهمي.

أبطال مسلسل وننسى اللي كان

مسلسل وننسى اللي كان من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

