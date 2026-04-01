بكاء إسلام جمال على الهواء بعد حديثه عن المنتجين الأربعة المتوفين

كتب : معتز عباس

06:47 م 01/04/2026 تعديل في 02/04/2026

الفنان إسلام جمال

انهار الفنان إسلام جمال من البكاء خلال حديثه عن عن المنتجين الأربعة المتوفين وهم حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي مؤخرا بعد حادث مروري مروع.

أسباب بكاء إسلام جمال

وقال "إسلام" في لقائه ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا عند الحديث قائلا: "كان لهم أفضل كتيرة عليا ومواقف إنسانية"

ماذا قال عن مسلسل الحشاشين وزوجته

وعن شخصيته في مسلسل الحشاشين، أكد أنه تمثل نقلة نوعية في حياته الفنية، مضيفًا: "حالة تانية خالص لأنه عالم تاني غير العالم إللي إحنا عايشين فيه وكان تجربة حلوة"

وتحدث الفنان إسلام جمال عن زوجته قائلا: "مراتي دي كرم من عند ربنا وجات في حياتي وانا فاضي من كل حاجه وهى مش من الوسط وتقابلنا في الجيم وحصل النصيب وتزوجتها"

وآخر مشاركات إسلام جمال من خلال مسلسل "الحشاشين"، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والذي عُرض في رمضان عام 2024، وتناول المسلسل أحداثًا تدور في القرن الحادي عشر، حول شخصية حسن الصباح، مؤسس فرقة الحشاشين، التي اشتهرت بتنفيذ اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة. لمشاهدة الفيدبو اضغط هنا

