أثار أحدث ظهور للفنانة لقاء الخميسي وزوجها حارس منتخب مصر السابق محمد عبدالمنصف، حالة من الجدل بين الجمهور، وذلك خلال حضورهما معرض الفن التشكيلي للفنان أحمد فريد، احتفالا بأحدث أعماله.

تعليقات الجمهور على فيديو لقاء الخميسي وزوجها

لاقت الصور تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت أغلب التعليقات ساخرة من ملامح محمد عبد المنصف الغاضبة وكتب البعض: "هو جاي غصب عنه"، و"مش طايق نفسه"، و"دي رسالة منها إنهم كويسين.. لكن رسالته إنه مش طايقها"، و"هو هيطير ولا إيه؟"، و"قاصد يحرجها قدام الكاميرات"، و"هو إنت اللي زعلان؟"، و"شكله مش طايقها".

أبرز حضور نجوم الفن في معرض الفن التشكيلي

وشهد المعرض حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم داليا البحيري، دنيا عبد العزيز، رانيا فريد شوقي، وميدو عادل، الذين حرصوا على تهنئة الفنان أحمد فريد والتقاط الصور التذكارية معه.

أعمال لقاء الخميسي مؤخرا

يذكر أن، لقاء الخميسي ظهرت مؤخرًا كضيفة في برنامج "رامز ليفل الوحش".

كما شاركت في دراما رمضان 2026 بمسلسل "درش"، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، وغادة طلعت، من تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد خالد أمين.

وشاركت أيضًا في مسلسل "روج أسود"، بطولة رانيا يوسف، داليا مصطفى، أحمد جمال سعيد، غادة طلعت، كريم العمري، من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

