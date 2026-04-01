شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورًا جديدة من رحلتها للصيد، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا بين متابعيها.

وظهرت ياسمين في الصور وسط أجواء طبيعية داخل الغابة، بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت جاكيت باللون الأخضر ونسقت معه بنطلون باللون البيج.

تفاعل الجمهور على الصور

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، إذ عبّر البعض عن إعجابه بإطلالتها، وكتبوا: "جميلة"، و"قمر"، و"ما شاء الله جميلة أوي"، و"خطيرة بجد"، فيما انتقد آخرون فكرة الصيد، معلقين: "نشاط غير محبب وفيه تعدي على أرواح الحيوانات".

غياب عن رمضان 2026

وغابت ياسمين صبري عن سباق دراما رمضان 2026، بعدما شاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل "الأميرة - ضل حيطة"، من إخراج شيرين عادل، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه.

أعمال جديدة تشارك بها ياسمين صبري

وعلى صعيد آخر، احتفلت ياسمين صبري مؤخرًا مع صناع فيلم "مطلوب عائليًا" ببدء تصوير العمل، الذي يشاركها بطولته كريم عبد العزيز.

وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف شريف الليثي في أولى تجاربه السينمائية.

اقرأ أيضًا:

هشام ماجد يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "برشامة" مع جمهوره في جدة (صور)

حسام البيجرمي يطرح أحدث أغانيه بعنوان "حاجة من الأساطير"