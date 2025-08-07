إعلان

محمد رمضان من كواليس أحدث أغانيه في نيويورك

06:17 م الخميس 07 أغسطس 2025
    محمد رمضان يتجول في شوارع نيو يورك
    محمد رمضان من كواليس أغنيته الجديدة في نيو يورك
    محمد رمضان من كواليس أغنيته الجديدة
    محمد رمضان من أحدث ظهور في نيو يورك
    محمد رمضان من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
    محمد رمضان مع الجمهور في نيو يورك
    محمد رمضان
    محمد رمضان في شوارع نيو يورك
    محمد رمضان على انستجرام
    الفنان محمد رمضان
    الفنان محمد رمضان من كواليس أحدث أغانيه
    محمد رمضان في لوك جديد
كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد رمضان عن تواجده في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية لتصوير أحدث أغانيه.

ونش رمضان صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها من كواليس التصوير وكتب: "إحنا ما بنعملش دوشة والله احنا بنعمل أسطورة".

كانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

محمد رمضان مدينة نيويورك انستجرام محمد رمضان
