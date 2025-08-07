محمد رمضان من كواليس أحدث أغانيه في نيويورك

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد رمضان عن تواجده في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية لتصوير أحدث أغانيه.

ونش رمضان صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها من كواليس التصوير وكتب: "إحنا ما بنعملش دوشة والله احنا بنعمل أسطورة".

كانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.