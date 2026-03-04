إعلان

جرحى في قصف على الدلنج وهجوم مسيّر يستهدف الأبيض بولاية كردفان

كتب : وكالات

05:54 م 04/03/2026

قصف على الدلنج ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، صباح الأربعاء، لقصف مدفعي نسب إلى قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين، بحسب مصادر محلية.

وفي تطور ميداني آخر، استهدفت قوات الدعم السريع مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى أضرار كبيرة في أحد مصانع الزيوت داخل المدينة، وفق ما أفاد به شهود عيان.

ويأتي ذلك في ظل تجدد المعارك خلال الأيام الماضية بين الجيش السوداني وحلفائه من جهة، وقوات تحالف "تأسيس" الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال من جهة أخرى، في ولاية جنوب كردفان.

وكانت الاشتباكات قد تراجعت لفترة قصيرة بعد أن تمكن الجيش السوداني من كسر الحصار الذي كان مفروضاً على مدينتي كادوقلي، عاصمة الولاية، والدلنج، قبل أن تتجدد المواجهات مجدداً في المنطقة.

وعانت المدينتان من حصار متقطع استمر لأكثر من عام، شددت خلاله قوات الدعم السريع الطوق عليهما بعد تحالفها مع قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، ما تسبب في أزمة إنسانية حادة نتيجة نقص الغذاء والدواء.

وأدى الحصار إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص، توجه معظمهم إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية في بلدة كاودا ومناطق أخرى.

وعلى الرغم من تمكن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه من كسر الحصار، فإن قواته لا تزال متمركزة داخل المدن، بينما تنتشر قوات الدعم السريع والحركة الشعبية في المناطق الغربية المحيطة.

وتسيطر القوات الحكومية حالياً على معظم مدن ولاية جنوب كردفان، في حين تسيطر قوات الدعم السريع على محلية الدبيبات شمال الولاية وأجزاء من غربها، بالتعاون مع قوات الحركة الشعبية التي تحتفظ بسيطرتها على منطقة كاودا منذ عام 2011.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف على الدلنج قوات الدعم السريع الجيش السوداني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام
دراما و تليفزيون

من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام
سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
اقتصاد

الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
"القاهرة آمنة".. أمريكا تبقي إرشادات السفر لمصر دون تغيير
شئون عربية و دولية

"القاهرة آمنة".. أمريكا تبقي إرشادات السفر لمصر دون تغيير
إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية
شئون عربية و دولية

إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة