جرحى في قصف على الدلنج وهجوم مسيّر يستهدف الأبيض بولاية كردفان

تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، صباح الأربعاء، لقصف مدفعي نسب إلى قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين، بحسب مصادر محلية.

وفي تطور ميداني آخر، استهدفت قوات الدعم السريع مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى أضرار كبيرة في أحد مصانع الزيوت داخل المدينة، وفق ما أفاد به شهود عيان.

ويأتي ذلك في ظل تجدد المعارك خلال الأيام الماضية بين الجيش السوداني وحلفائه من جهة، وقوات تحالف "تأسيس" الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال من جهة أخرى، في ولاية جنوب كردفان.

وكانت الاشتباكات قد تراجعت لفترة قصيرة بعد أن تمكن الجيش السوداني من كسر الحصار الذي كان مفروضاً على مدينتي كادوقلي، عاصمة الولاية، والدلنج، قبل أن تتجدد المواجهات مجدداً في المنطقة.

وعانت المدينتان من حصار متقطع استمر لأكثر من عام، شددت خلاله قوات الدعم السريع الطوق عليهما بعد تحالفها مع قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، ما تسبب في أزمة إنسانية حادة نتيجة نقص الغذاء والدواء.

وأدى الحصار إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص، توجه معظمهم إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية في بلدة كاودا ومناطق أخرى.

وعلى الرغم من تمكن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه من كسر الحصار، فإن قواته لا تزال متمركزة داخل المدن، بينما تنتشر قوات الدعم السريع والحركة الشعبية في المناطق الغربية المحيطة.

وتسيطر القوات الحكومية حالياً على معظم مدن ولاية جنوب كردفان، في حين تسيطر قوات الدعم السريع على محلية الدبيبات شمال الولاية وأجزاء من غربها، بالتعاون مع قوات الحركة الشعبية التي تحتفظ بسيطرتها على منطقة كاودا منذ عام 2011.