8 صور من كواليس "ماما وبابا" بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن

03:34 م الأحد 31 أغسطس 2025
    كواليس ماما وبابا بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن (1)
    كواليس ماما وبابا بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن (4)
    كواليس ماما وبابا بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن (5)
    كواليس ماما وبابا بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن (6)
    كواليس ماما وبابا بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن (7)
    كواليس ماما وبابا بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن (3)
    كواليس ماما وبابا بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن (2)
كتبت- منى الموجي:

يُعرض حاليا في موسم الصيف السينمائي فيلم ماما وبابا، والذي نجحت إيراداته في الاقتراب من 4 ملايين جنيه في 4 أيام، وننشر بالتزامن مع طرحه 8 صور من كواليس التصوير، تضم أبطال العمل.

فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، الطفلين يزن وخديجة، وعدد كبير من الفنانين. الفيلم فكرة رحمة فلاح وتأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لايت حول زوجين يعيشان حياة أسرية هادئة حتى يمران بحادث غريب يقلب حياتهما، إذ يستيقظان يوما ويكتشفان تبادل جسديهما.

فيلم ماما وبابا ياسمين رئيس محمد عبدالرحمن
