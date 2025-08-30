أول رد من سما المصري على مقطع فيديو متداول لها وهي تصلي

كتب- مروان الطيب:

ردت الفنانة سما المصري على الهجوم الذي تعرضت له بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تؤدي الصلاة، عبر لايف.

وكشفت أن مقطع الفيديو المتداول قديم ويرجع لعام 2019، وذلك قبل أن تلتزم دينيا بشكل كامل.

وكتبت عبر حسابها الخاص على فيسبوك:"افعلوا ما شئتم فلديكم موعد مع الله، الصورة دي كانت غلط، أنا ماكنتش عايزه اتكلم في الموضوع دا بس باخلص ذمتي قدام الناس اللي بتحبني لكن اللي بيكرهوني هما كده كده بيكرهوني، بالحجاب أو من غير الحجاب بيشتموني".

واستكملت:"الناس اللي بتكرهني عايزه أقولكم، فلتقل خيرًا أو لتصمت، يمكن ربنا يرحمكم الفيديو والصورة اللي أنا باصلي فيها واللي عاملين تشيروها وتشتموني، وتقول إذاي باصلي على الهوا باللبس دا والطريقة دي فدا فيديو من 2019، فعلا كنت لايف والصلاة أذنت وقمت صليت، وعشان ماكنتش أعرف ديني كويس اعتذرت للي حصل لما الناس فهموني إن دا غلط".

وأضافت:"انتوا بأه بدل ماتشيروا صورتي بالحجاب و تدعموني بتكدبوا ياكدابين وتقولوا أن دا فيديو جديد وصور جديدة بعد الحجاب".

واختتمت:" أقولكم كل لما بتعملوا كده باتمسك بالحجاب زيدوا كمان وأنا ربنا وحده اللي معايا انتوا ماتهمونيش، باخد من حسناتكم أنا مبسوطه".

يذكر أن الفنانة سما المصري أعلنت ارتداء الحجاب والابتعاد عن نشر أي محتوى يتضمن جرأة أو خروج عن الآداب والدين، وكشفت عن التحاقها بالعمل في إحدى الشركات.