كتبت- منى الموجي:

شاركت النجمة إلهام شاهين، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من إجازتها الصيفية.

ونشرت إلهام صورًا جديدة أثناء تواجدها في يخت وسط البحر، وقت الغروب، وعلقت "الغروب جمال ورومانسية وشجن وفراق، ولكن فيه أمل يعود الشروق ينور حياتنا".

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، ومن بين التعليقات "حين تغرب الشمس لا يعني أن النهار انتهى بل أن هناك جمالا جديدا يستعد للظهور هو جمالك.. منورة الدنيا، جميلة الجميلات.. إلهام الحب والفن والجمال، ست عسل".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل سيد الناس، إخراج محمد سامي، بطولة عدد كبير من النجوم، بينهم: عمرو سعد، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، أحمد زاهر، أحمد رزق، سلوى عثمان، نشوى مصطفى.