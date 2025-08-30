مي عز الدين: القط بتاعي جاله اكتئاب وبقى زاهد الدنيا ومبطبخش خالص

كتبت- منى الموجي:

قالت النجمة مي عز الدين، إن لديها قط لأنها من محبي الحيوانات، لما يتمتعون به من حنان ونقاء بات قليل ونادر الوجود، كما تحدثت عن هوايتها الأساسية بعيدا عن التمثيل، وهي زراعة النباتات والورد البلدي.

وأضافت مي في حوارها مع برنامج ضيفي الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش: "القط بقاله سنين قاعد جانبي بلعب معاه وأخلي بالي منه، بس يا عيني جاله اكتئاب تشوفه تحس أنه قط مي عز الدين فعلا، شال الهم كده كان شباب ووردة مفتحة اول ما جه".

وتابعت "هو كبر عنده 6 سنين بقى زاهد الدنيا، إديته مني، بس طيب ومتربي ومؤدب جدا، طول الوقت نايم أو بيتأمل يقعد جانبي نتأمل احنا الاتنين".

وأشارت إلى حبها للزراعة: "هوايتي المفضلة بعيدا عن التمثيل، بزرع نباتات داخلي، وبدأت أدخل على الورد البلدي، ماليش في الثمار مدخلتش في شجرة المانجا والليمون، كان بودي بس بعمل حاجات على قدي".

ولفتت مي إلى إجادتها لفن الطهي، لكنه ليس من بين هواياتها "كنت بطبخ دلوقتي لأ خالص، لأنه مزاج ولازم أعمله لحد، لكن مدخلش أعمل لنفسي، كان لأمي، لكن مش بحب كل شوية أدخل، مش هواية بس شاطرة فيه، ولازم أكون بعمله مخصوص عشان حد غالي عليا".

تعيش مي عز الدين حتى الآن في بيتها بعمارة سكنية بمصر الجديدة، وعن عدم انتقالها للعيش في التجمعات الجديدة التي انتقل إليها عدد كبير من النجوم، قالت "الفيلا هتكون كبيرة، ليه أقعد في مكان كبير لو عيلة كبيرة ممكن".

جدير بالذكر أن مي عز الدين شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة آسر ياسين، إخراج تامر محسن، وشارك في العمل نخبة كبيرة من النجوم، بينهم: أشرف عبدالباقي، عايدة رياض، سماء إبراهيم، أحمد خالد صالح.