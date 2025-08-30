في 3 أيام.. إيرادات "ماما وبابا" تتجاوز 3 ملايين جنيه

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس، فيلم "ماما وبابا" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم صيف 2025.

وحقق الفيلم أمس الجمعة 29 أغسطس يومه الثالث بـ"السينمات" إيرادا بلغ مليون و155 ألفا و720 جنيها، لتصل إيراداته في ثلاثة أيام لـ 3 ملايين و1301 جنيه.

فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، الطفلين خديجة ويزن، إنتاج: محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح، إخراج أحمد القيعي.

جدير بالذكر أن صنّاع فيلم ماما وبابا احتفلوا به في عرض خاص أقيم في فوكس سينما بـ مول مصر، بحضور عدد كبير من النجوم، الذين حرصوا على تهنئتهم.

ويتنافس في دور العرض السينمائي الفترة الحالية، أفلام: المشروع x، روكي الغلابة، الشاطر، أحمد وأحمد، درويش، ريستارت.





