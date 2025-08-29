كتبت- منى الموجي:

تحتفل دار الأوبرا المصرية بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف في مستهل موسمها الفني الجديد، من خلال الأمسية التي يحييها النجم محمد ثروت بمشاركة مطربي الموسيقى العربية بالأوبرا: أنغام مصطفى، أحمد حسن، مصطفى النجدي وأميرة أحمد، ومصاحبة الأوركسترا الاحتفالي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام وذلك في التاسعة مساء الثلاثاء 2 سبتمبر على المسرح الكبير .

تضم الاحتفالية فاصلين يغرد خلال الثاني النجم محمد ثروت بباقة مختارة من الابتهالات والقصائد الدينية، منها: روضة الهادي، النبي ذاك الإمام، يا من يعشق نبينا، الله يا رسول الله، قمر سيدنا النبي، أشرقت أنوار محمد، القلب يعشق كل جميل، لأجل النبي، وعليك سلام الله، يارسول الإنسانية ومتجمعين عند النبي .

أما الفاصل الأول يتغنى خلاله نجوم الأوبرا بـ ألفين صلاة على النبي، محمد رسول الله، أم النبي، اتعلمي يا دنيا إلى جانب موسيقى المولد .

تأتي الاحتفالية ضمن برنامج الفعاليات الذي تنظمه وزارة الثقافة و دار الأوبرا للاحتفاء بالمناسبات الدينية بهدف تعزيز الهوية وعرض جانباً من الإبداع الروحاني للأمة سعياً لتعميق الإرتباط بالقيم النبيلة التي تحث على الوحدة والتضامن وإبراز الدور الحضاري للفنون في نشر رسائل السلام والمحبة .