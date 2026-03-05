إعلان

الأمم المتحدة تحذر: لبنان يعيش كابوساً جديداً وسط إنذارات إسرائيلية

كتب : محمد جعفر

06:38 م 05/03/2026

منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت منسقة الأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، الخميس، إن "لبنان يمر بكابوس جديد، لكن لا يمكن لأي طرف فرض حل دائم بالقوة"، وذلك على خلفية الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في البلاد.

وعلّقت بلاسخارت على الإنذار الإسرائيلي بإخلاء الضاحية الجنوبية، عبر منصة "إكس"، قائلة: "أصدرت إسرائيل أمراً بإخلاء مساحات واسعة من الضاحية الجنوبية بينما يستمر نزوح أعداد كبيرة من سكان جنوب لبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر قبل ساعات إنذاراً بإخلاء أحياء كاملة في الضاحية الجنوبية لبيروت، شملت برج البراجنة، الحدث، حارة حريك، والشياح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمم المتحدة لبنان إيران وأمريكا الحرب على إيران الحرب على الخليج لبنان وإسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 فوائد غير متوقعة لحل الألغاز.. أكثر من مجرد تسلية
رمضان ستايل

5 فوائد غير متوقعة لحل الألغاز.. أكثر من مجرد تسلية
لتفادي العطش في رمضان.. 6 عادات تحافظ على ترطيب جسمك
رمضان ستايل

لتفادي العطش في رمضان.. 6 عادات تحافظ على ترطيب جسمك
صور.. فلسطين في قلب إفطار المطرية وسط فرحة الأهالي
أخبار وتقارير

صور.. فلسطين في قلب إفطار المطرية وسط فرحة الأهالي
الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
فرق استجابة طبية.. الهلال الأحمر يشارك في تأمين "إفطار المطرية"
أخبار وتقارير

فرق استجابة طبية.. الهلال الأحمر يشارك في تأمين "إفطار المطرية"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور