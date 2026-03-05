الأمم المتحدة تحذر: لبنان يعيش كابوساً جديداً وسط إنذارات إسرائيلية

قالت منسقة الأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، الخميس، إن "لبنان يمر بكابوس جديد، لكن لا يمكن لأي طرف فرض حل دائم بالقوة"، وذلك على خلفية الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في البلاد.

وعلّقت بلاسخارت على الإنذار الإسرائيلي بإخلاء الضاحية الجنوبية، عبر منصة "إكس"، قائلة: "أصدرت إسرائيل أمراً بإخلاء مساحات واسعة من الضاحية الجنوبية بينما يستمر نزوح أعداد كبيرة من سكان جنوب لبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر قبل ساعات إنذاراً بإخلاء أحياء كاملة في الضاحية الجنوبية لبيروت، شملت برج البراجنة، الحدث، حارة حريك، والشياح.