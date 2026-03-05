قال الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، إن منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل تمثل خطوة مهمة في تطوير القطاع الصحي في مصر، معربًا عن تطلعه إلى سرعة تعميمها على باقي محافظات الجمهورية في أقرب وقت ممكن.

وأكد في الاحتفال بيوم الطبيب، أن هيئة الرعاية الصحية نجحت في توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء، مشيرًا إلى أن اللائحة المالية المعمول بها في الهيئة تعد من أفضل اللوائح مقارنة بالجهات الصحية الأخرى، كما أن معدلات الاعتداء على أفراد الطاقم الطبي داخل منشآت الهيئة تكاد تقترب من الصفر.

وأشار إلى أن صدور قانون المسؤولية الطبية يعد أحد أهم الإنجازات التي تحققت للقطاع الصحي خلال السنوات العشر الماضية، موضحًا أن إقراره جاء نتيجة تعاون بين الحكومة ووزارة الصحة والبرلمان ونقابة الأطباء، وأن تطبيقه يسير بشكل جيد.

واختتم نقيب الأطباء كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي من أجل تطوير الخدمات الطبية، وتحقيق مصلحة المرضى ودعم الأطباء.