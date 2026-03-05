إعلان

نقيب الأطباء: تطبيق قانون المسؤولية الطبية يسير بشكل جيد

كتب : أحمد جمعة

06:19 م 05/03/2026

الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، إن منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل تمثل خطوة مهمة في تطوير القطاع الصحي في مصر، معربًا عن تطلعه إلى سرعة تعميمها على باقي محافظات الجمهورية في أقرب وقت ممكن.

وأكد في الاحتفال بيوم الطبيب، أن هيئة الرعاية الصحية نجحت في توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء، مشيرًا إلى أن اللائحة المالية المعمول بها في الهيئة تعد من أفضل اللوائح مقارنة بالجهات الصحية الأخرى، كما أن معدلات الاعتداء على أفراد الطاقم الطبي داخل منشآت الهيئة تكاد تقترب من الصفر.

وأشار إلى أن صدور قانون المسؤولية الطبية يعد أحد أهم الإنجازات التي تحققت للقطاع الصحي خلال السنوات العشر الماضية، موضحًا أن إقراره جاء نتيجة تعاون بين الحكومة ووزارة الصحة والبرلمان ونقابة الأطباء، وأن تطبيقه يسير بشكل جيد.

واختتم نقيب الأطباء كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي من أجل تطوير الخدمات الطبية، وتحقيق مصلحة المرضى ودعم الأطباء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أسامة عبدالحي قانون المسؤولية الطبية وزارة الصحة نقيب الأطباء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الفرحة في كل شوارع المطرية .. سفراء ووزراء وأجانب.. الكل جاي يشارك في إفطار
فيديوهات رمضان

الفرحة في كل شوارع المطرية .. سفراء ووزراء وأجانب.. الكل جاي يشارك في إفطار
صور.. فلسطين في قلب إفطار المطرية وسط فرحة الأهالي
أخبار وتقارير

صور.. فلسطين في قلب إفطار المطرية وسط فرحة الأهالي
5 فوائد غير متوقعة لحل الألغاز.. أكثر من مجرد تسلية
رمضان ستايل

5 فوائد غير متوقعة لحل الألغاز.. أكثر من مجرد تسلية
قيمة التداولات بالبورصة تنخفض 27% إلى 531 مليار جنيه في أسبوع
اقتصاد

قيمة التداولات بالبورصة تنخفض 27% إلى 531 مليار جنيه في أسبوع
رامز جلال يتألق بإطلالة كاجوال في الحلقة 15 من "رامز ليفل الوحش"
رمضان ستايل

رامز جلال يتألق بإطلالة كاجوال في الحلقة 15 من "رامز ليفل الوحش"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور