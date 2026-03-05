إعلان

مصر تؤكد رفضها استهداف دول الخليج والأردن والعراق وتركيا وأذربيجان

كتب : محمد جعفر

06:22 م 05/03/2026

الدكتور بدر عبد العاطي و كايا كالاس

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج و كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، اليوم، حيث تناول الاتصال العلاقات المصرية الأوروبية وكذلك التطورات الإقليمية المتسارعة.


بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تناول الاتصال الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الاوروبى وسبل تعزيزها، حيث ثمنا التطور فى العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبى على كافة الأصعدة، لاسيما منذ انعقاد القمة المصرية الأوروبية الاولى فى أكتوبر الماضى.


كما أكدا الجانبان الحرص المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بما يحقق المصالح المشتركة.


وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث تبادلا الرؤى والتقييمات حول التطورات فى المنطقة وأهمية خفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي والحلول السياسية. وأعربا فى هذا السياق عن القلق البالغ من التصعيد الخطير الذى تشهده المنطقة.


وشدد الوزير عبد العاطى على ضرورة الاحتكام للحوار والدبلوماسية لاحتواء الموقف، مؤكداً رفض مصر لاستهداف دول الخليج والأردن والعراق وتركيا وأذربيجان، مشدداً أنه أمر مرفوض ومستهجن، محذراً من التداعيات الكارثية والخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع دائرة الصراع بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.


واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتضافر الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وشددا على أن المسار الدبلوماسي هو السبيل لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.

إيران وأمريكا الحرب على الخليج الحرب على إيران الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الدكتور بدر عبد العاطي

