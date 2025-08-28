إعلان

جريئة وعلى البحر..20 صورة لـ درة بآخر أيام الصيفية

08:35 م الخميس 28 أغسطس 2025
كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة درة الاستمتاع بآخر أيام الصيفية، ونشرت عدد من الصور عبر حسابها على انستجرام.

وكانت الصور من رحلة درة بالعديد من الأماكن الساحلية التي قامت بزيارتها هذا العام خلال فصل الصيف.

وخطفت درة الأنظار خلال فصل الصيف بالعديد من الإطلالات الأنيقة والجريئة وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

كانت اخر مشاركات درة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "صاحبك راجل" وهو مسلسل تونسي وشاركها البطولة كل من كريم الغربي، سفيان الداهش، ياسين بن قمرة، تأليف زين العابدين المستوري وأحمد الصياد، إخراج قيس شقير.

تشارك درة بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "الست لما" بطولة يسرا، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، تأليف كيرلس أيمن فوزي ومحمد بدوي، إخراج خالد أبو غريب.

درة انستجرام درة الأماكن الساحلية إطلالات درة
