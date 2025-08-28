إعلان

داخل سيارة فاخرة.. نادين الراسي بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها (صور)

02:45 م الخميس 28 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نادين الراسي 5
  • عرض 4 صورة
    نادين الراسي 4
  • عرض 4 صورة
    نادين الراسي 3
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الأنظار في أحدث إطلالة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت نادين متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، حيث ظهرت بفستان قصير داخل سيارة فاخرة، لتتلقى تفاعلاً واسعًا من جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي مسلسل "عرابة بيروت"، بطولة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.

اقرأ ايضًا:

بعد رسالتها الصوتية.. كيف عبّر نجوم الفن عن حبهم لأنغام؟

حمادة هلال يطرح أحدث أعماله الغنائية "حبيبنا"

في هذا الموعد.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في أبو ظبي

أول تعليق من أنغام بعد عودتها: مش عارفة مابكيش ومش خجلانة أكون ضعيفة قدامكم (تسجيل صوتي)

نادين الراسي مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة