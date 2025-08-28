داخل سيارة فاخرة.. نادين الراسي بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الأنظار في أحدث إطلالة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت نادين متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، حيث ظهرت بفستان قصير داخل سيارة فاخرة، لتتلقى تفاعلاً واسعًا من جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي مسلسل "عرابة بيروت"، بطولة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.

