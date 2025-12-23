كندة وعمرو يوسف ومنة شلبي وزوجها.. 20 صورة من عزاء سمية الألفي

شهد عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي حضور كبير من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندة أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي.

وكان من بين الحضور كندة علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف، كما حضرت الفنانة منة شلبي برفقة زوجها المنتج أحمد الجنايني، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العزاء، من بينهم أحمد السقا، باسم سمرة، شيرين، صبري فواز، محمود حميدة، خالد النبوي، محمد علي رزق.

الفنانة سمية الألفي رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 72 عامًا.

