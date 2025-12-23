إعلان

كندة وعمرو يوسف ومنة شلبي وزوجها.. 20 صورة من عزاء سمية الألفي

كتب : سهيلة أسامة

05:05 م 23/12/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أحمد الجنايني وأحمد السعدني
  • عرض 20 صورة
    أحمد السقا يساند الفيشاوي في عزاء والدته
  • عرض 20 صورة
    انهيار الفنان أحمد الفيشاوي في عزاء والدته
  • عرض 20 صورة
    انهيار الفنان أحمد الفيشاوي
  • عرض 20 صورة
    باسم سمرة في عزاء سمية الألفي
  • عرض 20 صورة
    باسم سمرة وأحمد الفيشاوي
  • عرض 20 صورة
    بكاء أحمد الفيشاوي في عزاء والدته
  • عرض 20 صورة
    الفنان جمال عبد الناصر
  • عرض 20 صورة
    دموع أحمد الفيشاوي في عزاء والدته سمية الألفي
  • عرض 20 صورة
    بكاء الفنانة صابرين في عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفيي
  • عرض 20 صورة
    الفنان عمرو يوسف في عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي
  • عرض 20 صورة
    صابرين في عزاء الفنانة سمية الألفي
  • عرض 20 صورة
    عمرو يوسف يقدم واجب العزاء في وفاة الفنانة سمية الألفي
  • عرض 20 صورة
    كندة علوش في عزاء الفنانة سمية الألفي
  • عرض 20 صورة
    منة شلبي في عزاء الفنانة سمية الألفي
  • عرض 20 صورة
    منة شلبي
  • عرض 20 صورة
    دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان يقدمان واجب العزاء
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن في عزاء سمية الألفي
  • عرض 20 صورة
    عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي

شهد عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي حضور كبير من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندة أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي.

وكان من بين الحضور كندة علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف، كما حضرت الفنانة منة شلبي برفقة زوجها المنتج أحمد الجنايني، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العزاء، من بينهم أحمد السقا، باسم سمرة، شيرين، صبري فواز، محمود حميدة، خالد النبوي، محمد علي رزق.

الفنانة سمية الألفي رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 72 عامًا.

