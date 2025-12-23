وفاة مؤذن المسجد النبوي الشيخ فيصل النعمان.. ماذا تعرف عنه؟

توفي مساء يوم أمس الاثنين 22 ديسمبر 2025، مؤذن الحرم النبوي الشريف الشيخ فيصل النعمان نتيجة وعكة صحية ألّمت به، بعد مسيرة حافلة وعامرة بخدمة إقامة الأذان في المسجد النبوي.

وكان الشيخ عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، قدم باسمه واسم أئمة ومؤذني ومدرسي المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية؛ أصدقَ التعازي وصادقَ المواساة في وفاة مؤذن المسجد النبوي فضيلة الشيخ فيصل بن عبدالملك نعمان – رحمه الله تعالى.

وسأل "السديس" المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم من خدمةٍ ورفعٍ لنداء الأذان في مسجد رسول الله ﷺ، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وقد تصدر خبر وفاة مؤذن الحرم النبوي فيصل النعمان مواقع التواصل ومحركات البحث، بعد الإعلان عن رحيله رسميًا بالمدينة المنورة، وهو خبر أشعل حالة حزن عميق بين الأهالي وزوار الحرم النبوي الشريف، نظرًا لما كان يحمله صوت الشيخ فيصل من مكانة خاصة بقلوب المصلين، وعقب الإعلان عن وفاته، ارتفعت معدلات البحث عن معلومات حول مؤذن الحرم النبوي فيصل النعمان.. فمن هو مؤذن الحرم النبوي فيصل النعمان؟

يمثل الشيخ فيصل النعمان بحسب المقربين منه، امتدادًا لمسيرة أًُسرية مباركة بخدمة إقامة الأذان في الحرم النبوي الشريف، حيث سار على خطى والده المشهور في الأوساط السعودية والعربية، الشيخ عبد الملك النعمان، الذي بدأ مسيرته في إقامة الأذان في الحرم النبوي عندما كان في سن الـ14، واستمر في هذه المهمة العظيمة حتى وفاته.

ويُعد الشيخ من أبرز الأصوات التي أدت الأذان لسنوات في المسجد النبوي، كما أنه يمثل امتدادًا تاريخيًا لعائلته التي اشتهرت وعُرفت بخدمة إقامة الأذان ضمن الحرم النبوي، لأكثر من قرن. وعقب وفاته، نعاه عدد بارز من طلبة العلم والدعاة ورواد منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصادر إعلامية سعودية، فإنّ سبب وفاة النعمان، نتج عن وعكة صحية ألمّت به في الفترة الماضية. وقد نُقل بنتيجتها إلى أحد المستشفيات في المدينة المنورة ليتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وشهدت حالته بحسب ما نقله الفريق الطبي المعالج، تحسنًا نسبيًا وملحوظًا في البداية، لكن سرعان ما تدهورت صحته بشكل مفاجئ خلال الساعات القليلة الماضية، ليُعلن بعد ذلك عن وفاته بشكل رسمي مساء أمس الاثنين.

