قال المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة سارة خليفة، في مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، إن مأمور الضبط القضائي قرر ضبط ثلاثة أكياس يشتبه في احتوائها على مواد مخدرة بحوزة موكلته، بواقع كيسين داخل سيارتين، وكيس داخل الشقة محل الضبط.

وأضاف الجندي أن الواقعة غير منطقية، وما جرى تحريزه ونسب حيازته إلى المتهمة لم يكن مواد مخدرة في الأساس.

وأشار دفاع سارة خليفة إلى أن النيابة العامة خاطبت الطب الشرعي لبيان طبيعة المواد المضبوطة، فجاء التقرير مفيدًا بأنها مواد يمكن استخدامها في تصنيع المواد المخدرة، وليست مواد مخدرة بحد ذاتها.

وعلق الجندي خلال مرافعته قائلاً: "العنب يُستخدم في الخمرة، هل أنا أُحاسب لأني بأكل عنب؟"

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول أن العصابة تتزعمها دريد عبد اللطيف السمراني (عراقي) و"سامح م" (مصري هارب)، إلى جانب "فتحي خ" مالك مكتب استيراد، والمقدمة سارة خليفة، و"خالد ف" مالك مؤسسة مقاولات.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا آخرين لتصنيع المواد المخدرة، وانضم إليهم المتهمون الرابع والخامس لتنظيم وإدارة النشاط، واستقطبوا باقي الأعضاء (من السادس حتى الثامن والعشرين) لتنفيذ أعمال المنظمة.

وتولّت سارة خليفة ضخ الأموال والسفر للخارج للتنسيق مع المتهمين الأول والثاني، بينما كان المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين مسؤولين عن إدخال المواد المخدرة إلى البلاد.