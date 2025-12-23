تستعد دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، للاحتفال بذكرى وفاة الموسيقار الراحل، يوم الجمعة المقبل على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتقام الاحتفالية في تمام السابعة مساء، وتنظم الإدارة العامة للنشاط الثقافي بالأوبرا، ليلة ثقافية فنية، تستضيف فيها النجم أركان فؤاد، والناقد السينمائي طارق الشناوي، والناقد الفني الدكتور أشرف عبدالرحمن، والفنان عادل الأطرش، والشاعر ناصر عبد الحميد، تقديم الإعلامية ماجي محمود .

ويتضمن برنامج الليلة عرض فيلم تسجيلي عن حياة الفنان فريد الأطرش من إخراج عادل السيد.

كما تقدم فرقة الفن الأصيل لإحياء تراث الموسيقار فريد الأطرش بقيادة المايسترو مروان عبود، مجموعة من أشهر أغاني فريد الأطرش.